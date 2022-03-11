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Азиатские индексы - 11-03-22

Азиатские индексы - 11-03-22

ТОКИО, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.05% и составил 25162.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.67% и составил 1799.54 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.41% и составил 3309.75 пункта, а HANG SENG снизился на 1.61% и составил 20553.79 пункта.


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