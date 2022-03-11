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На конкурсе песни “Евровидении-2022” Армению будет представлять Роза Лин

На конкурсе песни “Евровидении-2022” Армению будет представлять Роза Лин

21-летняя Роза Лин из Ванадзора будет представлять Армению на конкурсе песни “Евровидении-2022”. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

“Мои песни - это путеводитель по моему внутреннему миру, моей душе и моим чувствам. Музыка — мой дом, который я никогда не смогу бросить. Даже самые плохие дни могут превратиться в лучшие мелодии”, — говорит певица.

Премьера песни и клипа Розы Лин состоится 19 марта.


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