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АО Арцаха совместно с миротворческим контингентом РФ в полном объеме выполняет поставленные перед ним задачи: СБ Арцаха

АО Арцаха совместно с миротворческим контингентом РФ в полном объеме выполняет поставленные перед ним задачи: СБ Арцаха

Армия обороны Республики Арцах совместно с миротворческим контингентом Российской Федерации в полном объеме выполняет поставленные перед ним задачи. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении офиса Совбеза Республики Арцах.

«Ряд новостных ресурсов и страниц в социальных сетях распространяют в сети Интернет сведения о том, что якобы в тех или иных общинах Республики Арцах создаются «отряды самообороны».

Заявляем, что Армия обороны Республики Арцах совместно с миротворческим контингентом Российской Федерации в полном объеме выполняет поставленные перед ним задачи. Сведения о формировании дополнительных структур являются дезинформацией настолько, насколько на практике нет необходимости в формировании подобных отрядом. 

Призываем общественность не поддаваться на попытки навязывания дезинформации и доверять исключительно официальной информации», - говорится в сообщении.


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