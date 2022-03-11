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ВС Азербайджана обстреляли из минометов села Хнапат и Парух

ВС Азербайджана обстреляли из минометов села Хнапат и Парух

ВС Азербайджана 11 марта, в 16:21, вновь нарушили режим прекращения огня в направлениях сел Хнапат и Парух Аскеранского района Республики Арцах. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, в направлении села Хнапат было произведено 3 минометных выстрела, еще два снаряда попали на территорию села Парух. 

Пострадавших нет. 

Отмечается, что за развитием событий оперативно следит МВД Республики Арцах.


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