Грузия ищет альтернативные рынки для сбыта вина

Власти Грузии активно работают над увеличением количества рынков для сбыта грузинской продукции, в том числе и вина, заявил министр сельского хозяйства страны Отар Шамугия.

На сегодняшний день Россия является главным торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в 2021 году составил 1,6 миллиарда долларов. Среди основных товаров, экспортируемых в Россию: ферросплавы, вино, минеральные воды, спиртные напитки и фрукты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Мы уже годы активно работаем над диверсификацией рынков. В направлении развития рынка вина наши представители находятся в Америке и активно работают над освоением этого рынка. Также мы активно работаем в направлении популяризации и маркетинговых кампаний со странами Евросоюза, Китаем и другими приоритетными рынками", – сказал Шамугия в эфире телеканала "Имеди".

По его словам, он уже встретился с виноделами и компаниями-экспортерами вина, и обсудил вопросы увеличения активности в этих странах.

В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны.

По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинск