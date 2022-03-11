Омбудсмен Армении приняла руководителя делегации ЕС в Армении, посла ЕС Андреа Викторин
16:57, 11 Март, 2022
ЕРЕВАН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 11 марта Защитник прав человека Кристине Григорян приняла главу Представительства ЕС в Армении, посла ЕС Андреа Викторини.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека, в своем приветственном слове Защитник высоко оценил высокий уровень существующего сотрудничества между дипломатической миссией и Офисом Защитника. В частности, она подчеркнула личные усилия Андреа Викторин по укреплению института омбудсмена, а также выразила готовность к углублению сотрудничества для достижения реальных результатов улучшения жизни тех, кто верит и доверяет и ждет поддержки омбудсмена.
Андреа Викторин, в свою очередь, поздравила Кристину Григорян со вступлением в должность Защитника прав человека, отметив, что высоко оценивает ее деятельность на предыдущих должностях.
В то же время, подчеркнув независимость Аппарата Защитника, посол подчеркнула, что они действовали конструктивно в сотрудничестве с аппаратом омбудсмена для решения многих вопросов.
В рамках возможных направлений сотрудничества Кристине Григорян подчеркнула перспективы постоянного институционального развития структуры, в том числе важность расширения региональных подразделений Аппарата Защитника и фиксации реальных, ощутимых результатов в защите прав человека.
В ходе встречи стороны коснулись ужасов, принесенных войнами, в этом контексте подчеркнув важность соблюдения общих принципов защиты прав человека, фиксации нарушений и их неуклонного увеличения в международных организациях.
В ходе встречи Защитник подробно рассказала послу о своем визите в Арцах, выявленных проблемах и поделилась своими опасениями.
Обсуждены возможности внедрения институциональных механизмов противодействия языку ненависти, а также ряд других вопросов, связанных с судебной реформой.
В завершение встречи стороны выразили готовность продолжить теплое сотрудничество.
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