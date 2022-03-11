В МВФ заявили, что кризис на Украине угрожает экономикам стран Африки

Страны Африки более других государств уязвимы от последствий нынешнего конфликта на Украине. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе консультаций на текущей неделе с министрами финансов и главами центральных банков африканских государств.

"Происходящие на Украине события будут иметь далеко идущие последствия для мировой экономики, - цитирует ее в пятницу телерадиокомпания SABC. - Для Африки наступает непростое время, так как для континента создались угрозы по четырех направлениям: рост цен на продукты питания, удорожание топлива, падение цен от туризма и новые трудности в доступе к международным рынкам капитала",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Георгиева проинформировала, что МВФ готов помочь африканским странам справиться с последствиями шока, который грозит мировой экономике из-за украинского кризиса.