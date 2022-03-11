Спикер парламента Арцаха принял делегацию во главе с главой Армянского национального комитета Европы
16:07, 11 Март, 2022
ЕРЕВАН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 11 марта Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян принял делегацию во главе с руководителем Европейского офиса Ай Дата Гаспаром Карапетяном.
Приветствуя гостей, Артур Товмасян высоко оценил проармянскую деятельность офиса «Ай Дата Европа», подчеркнув включение резолюции об «Уничтожении историко-культурного наследия в Нагорном Карабахе» в повестку дня пленарного заседания Европарламента и осудив вандализм Азербайджана, сообщает «Арменпресс».
Глава парламента коснулся 44-дневной войны и послевоенных реалий, последних геополитических событий, подчеркнул необходимость формирования национальной повестки.
Гаспар Карапетян назвал проблемными продолжающиеся провокации Азербайджана, подчеркнул возможность любой ценой удержать арцахцев в Арцахе.
В ходе встречи была обсуждена деятельность группы дружбы «Республика Арцах-Европейский парламент», намечены предстоящие программы в связи с надлежащим использованием потенциала друзей Арцаха в Европе.
На встрече присутствовали председатель комиссии НС по внешним связям Ваграм Балаян и руководитель фракции "Армянская революционная федерация" Артур Мосиян.
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