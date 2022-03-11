НАТО не будет отправлять войска и самолеты на Украину, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет отправлять войска и самолеты на Украину.

Стотенберг заявил в интервью агентству Рейтер, что важно найти "политичсекое, дипломатическое решение" сложившейся ситуации. "(Столтенберг) повторил, что альянс не будет направлять войска и самолеты на Украину", - говорится в сообщении агентства. Он также отметил, что введение бесполетной зоны над Украиной "с большой вероятностью... приведет к эскалации войны в полномасштабную войну между НАТО и РФ".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.