Боррель заявил, что обещать Украине членство в НАТО было ошибкой

Запад допустил ошибку, пообещав Украине членство в НАТО, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью телеканалу LCI.

"Есть моменты, в которых мы могли бы сработать лучше. Например, мы предлагали то, что не могли гарантировать, в частности вступление Украины в НАТО - это так и не было реализовано. Я думаю, что было ошибкой давать обещания, которые мы не могли исполнить", - сказал он.

Кроме того глава европейской дипломатии признал, что Запад допустил ошибки, когда выстраивал отношения с Россией. "Таким образом мы потеряли возможность сближения России с Западом, чтобы удержать ее", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Позже он заявил, что

Нейтральный статус Украины - одно из ключевых требований Москвы. Как заявил ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, он имеет критическое значение для России, поскольку это "минимальный территориальный барьер", необходимый стране для отражения атак с Запада.