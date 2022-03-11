Япония заморозит активы трех банков Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины

Япония вводит санкции против трех банков Белоруссии, как передает Арменпресс, об этом сообщил МИД страны.

"С учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности (...) кабинет министров согласовал такие меры, как замораживание активов для конкретных банков Республики Белоруссия", - говорится в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что данные меры распространяются на три банка - "Белагропромбанк", Банк "Дабрабыт" и Банк развития Республики Белоруссия.

Санкции вступают в силу 10 апреля 2022 года.

Белоруссия стала объектом новых санкций Запада после начала российской военной операции на Украине. Так, под ограничения попало военное руководство страны и глава Совбеза Александр Вольфович. Ряд зарубежных компаний принял решение прекратить свою деятельность в Белоруссии наравне с Россией, и три белорусских банка будут отключены от системы SWIFT.

При этом Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не принимают и не будут принимать участия в операции на Украине.