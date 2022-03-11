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Посол РА представил Первому замминистра иностранных дел Грузии случаи нарушения Азербайджаном режима прекращения огня

Посол РА представил Первому замминистра иностранных дел Грузии случаи нарушения Азербайджаном режима прекращения огня
ЕРЕВАН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 11 марта посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Грузии сообщает, что в ходе встречи посол Садоян проинформировал грузинскую сторону о недавних нарушениях Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской границе и провокационных действиях против мирного населения Нагорного Карабаха, направленные на усиление напряженности в регионе.

В ходе встречи были также затронуты вопросы двустороннего армяно-грузинского сотрудничества.
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