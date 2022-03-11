Посол РА представил Первому замминистра иностранных дел Грузии случаи нарушения Азербайджаном режима прекращения огня
14:55, 11 Март, 2022
ЕРЕВАН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 11 марта посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с первым заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Грузии сообщает, что в ходе встречи посол Садоян проинформировал грузинскую сторону о недавних нарушениях Азербайджаном режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской границе и провокационных действиях против мирного населения Нагорного Карабаха, направленные на усиление напряженности в регионе.
В ходе встречи были также затронуты вопросы двустороннего армяно-грузинского сотрудничества.
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