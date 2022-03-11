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Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию на Украине, вопросы отношений Армения- Азербайджан

Эрдоган и Алиев обсудили ситуацию на Украине, вопросы отношений Армения- Азербайджан
ЕРЕВАН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. В ходе визита президента Азербайджана в Турцию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили вопросы, связанные с событиями на Украине, армяно-азербайджанскими отношениями, а также двусторонними отношениями. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Интерфакс.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Согласно сообщению, Алиев и Эрдоган говорили о возможности открытия так называемого «Зангезурского коридора», обусловленных им перспективах, а также о строительстве железной дороги Карс-Нахичеван.

В ходе встречи были также затронуты армяно-турецкие контакты.

Было также отмечено, что предусматривается строительство газопровода Игдыр-Нахичеван, для чего в госбюджете Азербайджана предусмотрены инвестиции.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении торгово-экономических отношений.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество в области военной, военно-технической, а также военной подготовки и образования успешно продолжается.

В то же время стороны обменялись мнениями о событиях, происходящих в Украине.

Алиев пригласил Эрдогана в Азербайджан.
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