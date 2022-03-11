Столтенберг заявил, что ситуация на Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией

Кризис на Украине не должен перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN Turk.

"НАТО резко отреагировала на [действия] России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. <...> Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к многочисленным жертвам", - считает он.

Столтенберг заявил, что альянс ожидает от всех своих союзников введения санкций против России из-за спецоперации на Украине.

"Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции, мы можем заставить Россию заплатить цену [за проведение спецоперации на Украине]. Я также сообщил об этом господину [министру иностранных дел Турции Мевлюту] Чавушоглу", - сказал он на полях дипломатического форума в Анталье.