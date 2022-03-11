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Для противостояния сложившейся экономической ситуации ООН готова предоставить Армении антикризисную поддержку

Для противостояния сложившейся экономической ситуации ООН готова предоставить Армении антикризисную поддержку
ЕРЕВАН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 11 марта министр финансов Тигран Хачатрян принял делегацию во главе с исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Армении госпожой Лилой Питерс Яхья.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов, Тигран Хачатрян представил координатору ООН влияние на экономику Армении в контексте российско-украинских военных операций. В своем выступлении министр подчеркнул и высоко оценил продолжающееся тесное сотрудничество с ООН и специализированными агентствами ООН в направлении укрепления экономики Армении, а также эффективной реализации целей устойчивого развития.

Г-жа Петерс Яхья, в свою очередь, подчеркнула, что Армения является не только частью семьи ООН, но и очень активным членом. По его словам, ООН готова оказать Армении дальнейшую антикризисную помощь для преодоления новой экономической ситуации.
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