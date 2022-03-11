Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 543

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 543, скончались 20 человек, согласно данным официального сайта StopCov.

С начала пандемии в Грузии выявлено 1 633 443 случая заражения, передает Арменпресс.

За последние 24 часа вылечились 3 198 человек, а с начала пандемии – 1 581 376. Скончались 16 505.

За сутки сделано 13 873 тестов на коронавирус, в том числе 10 859 на антиген и 3 014 ПЦР-тестов.

Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 11,12%, за последние 14 дней – 16,83%, за последние семь дней – 14,57%.

К этому времени сделано 2 830 741 прививка, в том числе за последние сутки – 1 279.

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 1 695 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.