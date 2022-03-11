ЕРЕВАН, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 10 марта в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал ежегодный фестиваль «Дни наследия Шарджи», в котором Армения приняла участие в качестве почетного гостя с отдельным павильоном.



Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и науки, в 12 залах армянского павильона представлены различные проявления армянского культурного наследия - от истории армянской культуры до живого наследия современности: ремесел и миниатюры, музыки и народных промыслов, в том числе ковроткачество, вышивка, изделия из дерева, хачкары, кукольный театр и Армянский костюм.



В начале фестиваля армянский павильон посетила делегация официальных лиц Шарджи во главе с Его Превосходительством шейхом Абдуллой бин Салем бин Султан Аль Касими.



Директор Музея народного творчества им. Ованеса Шарамбеяна Лусине Тороян в отдельных залах подробно представила делегации армянское культурное наследие. Армянский павильон также посетили временный поверенный в делах Республики Армения в ОАЭ Карен Григорян и предстоятель епархии ОАЭ и Катара епископ Месроп Саргсян.



Отмечается, что армянскую делегацию, направленную в Объединенные Арабские Эмираты (Шарджа) для участия в 19-м мероприятии «Дни наследия Шарджи» при поддержке правительства Армении, для координации организации мероприятия возглавляет заместитель министра иностранных дел Альфред Кочарян.



Фестиваль продлится до 28 марта. Перед этим, в дни культуры, армянские ансамбли песни и танца, а также инструментальные ансамбли исполнят традиционные армянские мелодии, исполнив армянские танцы и песни. Реализация мероприятия будет способствовать международной популяризации армянского нематериального культурного наследия, достижению и укреплению межкультурного диалога.



В поддержку укрепления армяно-арабских дружественных отношений еще в 2013 году при благотворительности члена Верховного Совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Шарджи, его превосходительства Шейха доктора Султана бин Мохаммада Аль Касими был отремонтирован монастырь Агарцин.