Фонд мира ЕС удвоит военную помощь Украине, выделив еще €500 млн

Европейский фонд мира (European peace facility) удвоит военную помощь ЕС Украине, выделив на эти цели еще €500 млн. Как передает Арменпресс, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на саммит Евросоюз в Версале.

"Страны ЕС выделили €500 млн нашу военную поддержку Украины. Европейский фонд мира удвоит эту поддержку добавив еще €500 млн", - сказал Боррель.