Китайский премьер заявил, что в 2023 г. оставит свой пост

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что в следующем году оставит пост главы китайского правительства, передает Арменпресс.

"Нынешний год - это мой последний год на посту премьер Госсовета", - объявил он на пресс-конференции в рамках завершившей работу в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Ли Кэцян занимает пост премьера с 2013 года, китайская конституция ограничивает время пребывания на посту главы правительства двумя пятилетними сроками.

Наблюдатели считают, что на следующей - первой сессии ВСНП 14-го созыва - состав руководящих органов китайского правительства будет серьезно обновлен. Кандидаты на посты в органах власти определятся на предстоящем во второй половине текущего года XX съезде КПК.

В то же время, по их оценкам, Си Цзиньпин сохранит за собой пост председателя КНР, поскольку в соответствии с внесенными в конституцию изменениями срок пребывания в этой должности не ограничен.