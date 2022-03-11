Премьер Венгрии: лидеры ЕС готовы участвовать в переговорах о прекращении огня на Украине

Лидеры стран Евросоюза будут прилагать активные усилия для урегулирования ситуации на Украине, в том числе прекращения огня на территории республики. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС во Франции.

По его мнению, с учетом сложного положения на Украине "нельзя исключать, что столкновения затянутся". "Мы решили, что Европа тоже будет участвовать в переговорах о прекращении огня", - сообщил Орбан в видеообращении, размещенном в Facebook по итогам первого дня совещания лидеров ЕС в Версале.

"Мы поблагодарили и президента Франции, и канцлера Германии за попытку приложить усилия для восстановления мира" на Украине, добавил венгерский премьер.

В последние дни президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждали по телефону с президентом России Владимиром Путиным возможности урегулирования ситуации на Украине. Они также разговаривали по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Орбан не уточнил, каким образом лидеры стран ЕС намерены действовать в дальнейшем для того, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее венгерский премьер неоднократно заявлял, что его правительство осуждает действия России и призывает к урегулированию ситуации на Украине мирным путем с помощью дипломатии. За последние две недели, после начала специальной военной операции России, в Венгрию перебрались с Украины более 200 тыс. беженцев.