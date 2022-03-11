Сбой поставок газа в Арцах вызывает множество гуманитарных проблем: Гегам Степанян

Перебои с газоснабжением Арцаха вызывают множество гуманитарных проблем. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян в ходе пресс-конференции-дискуссии на тему «Проявления и последствия политики национальной ненависти Азербайджана».

«Перебои с подачей газа лишают людей возможности осуществлять свои различные права. В большей степени это коснулось учебного процесса. Вчера Министерство образования и науки Арцаха сообщило, что в связи с этим весенние каникулы будут объявлены раньше. Другими словами, уже сейчас возможно, что из-за газовой проблемы пострадает процесс обучения детей. Есть определенное влияние на производство, на хлебозаводы. Иными словами, отсутствие газа оказывает большое влияние на вопросы обеспечения повседневных нужд», - отметил Гегам Степанян.

В ночь с 7 на 8 марта в связи с повреждением газопровода, входящего в Арцах из Республики Армения, подача газа в Республику Арцах была прекращена. Поврежденный участок газопровода находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана. Ведутся переговоры с азербайджанской стороной о проведении ремонтных работ специалистами ЗАО «Арцахгаз», в которых участвуют представители дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил и сотрудники Аппарата Совета безопасности Арцаха.