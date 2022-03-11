Байден объявит о новых мерах против России, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден в пятницу объявит о новых мерах против России в ответ на операцию на Украине, как передает Арменпресс, об этом сообщил Белый дом.

"В 10.15 (18.15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности", — сообщается в расписании Байдена на пятницу.

Ранее СМИ сообщали, что Байден в пятницу призовет к отказу от "нормальных торговых отношений с Россией" и повышению пошлин на российский импорт.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.