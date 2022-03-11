Казахстанская SCAT увеличит частоту рейсов в Россию

Казахстанская авиакомпания SCAT увеличит частоту рейсов в Россию, как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В целях предоставления пассажирам бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и Россией комитетом гражданской авиации министерства совместно с казахстанской авиакомпанией SCAT проработан вопрос оперативного увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, в том числе по маршрутам Нур-Султан – Москва с 2 до 7 рейсов в неделю и Алматы – Москва до 7 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana ранее заявил, что приостановит рейсы в РФ из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов в Россию.

Поясняется, что мининдустрии совместно с авиакомпанией Air Astana в срочном порядке решает эти вопросы "с заинтересованными сторонами для скорейшего восстановления рейсов".