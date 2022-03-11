По ряду направлений здравоохранения Армения зафиксировала высокие показатели: Анаит Аванесян приняла представителя ООН

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян приняла исполняющую обязанности координатора-резидента ООН Лилу Питерс Яхья.

Приветствуя гостью, Анаит Аванесян подчеркнула, что 30-летнее членство Республики Армения в Организации Объединенных Наций ознаменовалось конструктивным сотрудничеством со специализированными учреждениями ООН.

«Мы высоко ценим все усилия, которые были предприняты в сфере здравоохранения в нашей стране за эти годы», - сказала министр.

Лила Петерс Яхья подчеркнула, что Армения является не только частью семьи ООН, но и очень активным членом. По ее словам, в ряде областей здравоохранения в Армении зарегистрированы высокие показатели, образцовые для других стран.

Анаит Аванесян и представитель ООН обсудили реформы в сфере здравоохранения в контексте стратегии развития системы здравоохранения. В частности, были затронуты возможности дальнейшего сотрудничества в сферах внедрения комплексной системы медицинского страхования, социальной защиты, охраны психического здоровья и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Были обсуждены вопросы, связанные с пандемией и процессом вакцинации.

В завершение встречи Лила Петерс Яхья отметила, что Агентство ООН готово Министерству здравоохранения оказывать дальнейшее содействие в вопросе реформировании системы.