Политика этнической и религиозной ненависти к армянам в Азербайджане носит системный характер: ЗПЧ Армении

Стрельба и теракты в мирных населенных пунктах Арцаха координируются властями Азербайджана и являются проявлениями национальной и религиозной ненависти к армянам. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила Омбудсмен Армении Кристине Григорян в ходе пресс-конференции-дискуссии на тему «Проявления и последствия политики национальной ненависти Азербайджана».

Кристине Григорян отметила, что многочисленные доклады Омбудсменов Армении и Арцаха, миссии по установлению фактов организаций с международным мандатом, анализы доказывают, что проводимая Азербайджаном политика этнической и религиозной ненависти к армянам носит системный характер.

«Это кормит азербайджанское общество. Развязанная 27 сентября 2020 года война сопровождалась широкомасштабной пропагандой ненависти и вражды, которую поощряли азербайджанские власти. Государственная пропаганда ненависти и вражды к армянам сегодня имеет крайне опасные и фашистские проявления. Хочу подчеркнуть, что наши исследования доказывают, что политика азебайджанских властей зиждется на двух китах: этнической и религиозной. Чаще говорят о национальной ненависти, антиармянстве, и поэтому во многих случаях религиозная ненависть отходит на второй план. Но наши доклады доказывают, что существует ненависть и на религиозной почве», - подчеркнула Кристине Григорян.