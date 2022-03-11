Число прибывших в Польшу с Украины беженцев превысило 1,5 млн

Число беженцев, которые прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции на Украине, превысило 1,5 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля с Украины в Польшу приехали 1,52 млн человек", - информировала служба.