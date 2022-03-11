Премьер Венгрии заявил, что санкции ЕС против РФ не затронут нефтяной и газовый секторы

Санкции ЕС в отношении России не затронут нефтяной и газовый секторы. Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает в пятницу агентство Reuters.

"Самый важный для нас вопрос был решен благоприятным образом: не будет санкций, которые затронули бы газ или нефть, так что энергетический сектор Венгрии в безопасности в предстоящий период", - приводит агентство слова Орбана.