Ваан Керобян и министр по вопросам муниципального управления Катара обсудили вопрос продовольственной безопасности

10 марта министр экономики Республики Армения Ваан Керобян вместе с министром муниципального управления Государства Катар Абдуллой бин Абдель Азиз бин Турк Аль Субейхи принял участие в официальной церемонии открытия Международной сельскохозяйственной выставки AgriteQ 2022, на которой Армения представлен отдельным павильоном.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве экономики, Ваан Керобян осмотрел армянский павильон, ознакомился с выставленными там армянскими продуктами.

После осмотра выставочной площадки AgriteQ 2022 министр экономики Армении и министр муниципального управления Государства Катар провели частную беседу, в ходе которой стороны коснулись вопросов продовольственной безопасности и возможностей катарских инвестиций в Армении.

Министр Керобян пригласил катарскую сторону в Армению для ознакомления на месте с инвестиционными возможностями, особенно в сфере сельского хозяйства.

Катарская сторона выразила заинтересованность в возможности экспорта баранины из Армении. Что касается инвестиций, то министр Керобян как интересное направление выделил создание в Армении интенсивных теплиц, отметив, что в настоящее время они в Республике Армения являются бурно развивающимся направлением.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о сотрудничестве.