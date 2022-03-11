“Ереванский бестселлер”: лидирует “Смерть на Ниле”: переводы, февраль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за февраль.

На первом месте “Смерть на Ниле” Агаты Кристи. Это - один из мировых бестселлеров детективного жанра. Действие разворачивается на глазах известного сыщика Эркюля Пуаро, который вновь невольно попадает в эти события.

Беззаботное путешествие богачей по Египту омрачено убийством молодой, богатой и успешной женщины. Одно можно сказать наверняка: преступник - один из пассажиров корабля. Опытный сыщик, используя свой метод психоанализа, должен выявить убийцу, которого никто не подозревает. Перевод Гоар Мадоян.

На втором месте “Ешь, молись, люби” американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писательницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Переводчик Лилит Айрапетян.

На третьем месте “Город добрых дел”. Книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Ее написали Марк Арен и пятеро молодых людей. В книге пять историй, в которых рассказывается о силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространился и побудил людей совершать добрые дела. Перевод Фариды Малхасян.

На четвертом месте “Южный слон” Арчила Кикодзе. Это городской роман, действие которого происходит в течение одного дня. Режиссер, который больше никогда не будет снимать кино, отдает свою квартиру другу для встречи с любимой женщиной, а сам бродит по улицам Тбилиси. Роман представляет собой попытку заглянуть в зеркало прошлого, переоценить жизнь. Детство, любовь, страсть, беды и трагедии проходят по его страницам, как кадры фильмы. Перевод с грузинского Аси Дарбинян.

На пятом месте книга Халеда Хоссейни “Тысяча сияющих солнц”. Роман, опубликованный в 2007 году, представляет собой откровенную и трогательную книгу о недавнем прошлом Афганистана, на этот раз глазами женщин. Основная тема романа - нарушение прав женщин, насилие и жестокость по отношению к женщинам в Афганистане. Беседуя со многими женщинами в Кабуле, слушая их душераздирающие истории, Хоссейни написал книгу “Тысяча сияющих солнц” и посвятил ее афганским женщинам. Роман помогает лучше понять жестокую историю, культуру и наследие Афганистана, а героизмом людей, живущих в нечеловеческих условиях, можно только восхищаться. Перевод с английского Марии Садоян.

На шестом месте - произведение Джоджо Мойес “До встречи с тобой”. В жизни бывают переломные моменты, моменты, которые, независимо от нашей воли, меняют все, что будет потом, все, что мы почувствуем и поймем позже. Встреча Луизы и Уилла, возможно, для одной -возможность выйти из тяжелого финансового положения, для другого - жизненная необходимость, а, возможно, что случайностей не бывает. Во всяком случае, их встреча переворачивает с ног на голову жизнь обоих, и в основе возможность выбора, сделать жизнь ближнего полнее, чем можно представить. Перевод Мери Даллакян.

На седьмом месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Простые чайки лишь хотят знать, как на пляже находить источники пропитания. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в питании. Однако Джонатан Ливингстон - не простоя чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют её интерес к полету, а родители пытаются вернуть любимое чадо на праведный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела Наира Арутюнян.

“Запускающий змея” (Бегущий за ветром) Халеда Хосейни на восьмом месте. Афганские горы когда-то были мирными, а столица Афганистана Кабул - богатой, благополучной и зовущей. Ежегодного конкурса воздушных шаров ждали все, независимо от происхождения и положения. Для Амира этот конкурс был единственной возможностью завоевать внимание и уважение своего отца - бабы, наконец, он побеждает благодаря жертве своего друга и служителя. Победа необратимо меняет жизнь ребят, разделяя их до того момента, когда у Амира бывает “возможность вновь стать лучше”. Перевод с английского Марии Садоян.

На девятом месте - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага - Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

“Тайна Эндхауза” Агаты Кристи и на десятом месте. “Тайна Эндхауса”, впервые была опубликована в 1932 году. Это одно из самых известных произведений Агаты Кристи. Седьмая работа автора, главным героем которой является Эркюль Пуаро. Развитие сюжета довольно резкое и неожиданное, что характерно для всех романов королевы детективов. И только проницательному и опытному сыщику удается постепенно разъединить все нити невероятного узла. Перевод Шушанны Василян.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 նոր Ագաթա Քրիստի «Մահ Նեղոսի վրա» Էդիթ Պրինտ 261 2 +3 Էլիզաբեթ Գիլբերթ «Ուտել, աղոթել, սիրել» Զանգակ 238 3 -2 Մարկ Արեն «Բարի գործերի քաղաքը» Բուկինիստ 232 4 նոր Արչիլ Քիքոձե «Հարավային փիղը» Վերնատուն 124 5 * Խալեդ Հոսեյնի «Հազար չքնաղ արևներ» Զանգակ 119 6 * Ջոջո Մոյես «Ես մինչ քեզ» Զանգակ 110 7 0 Ռիչարդ Բախ «Ջոնաթան Լիվինգսթոն ճայը» Անտարես 92 8 +2 Խալեդ Հոսեյնի «Օդապարուկ թռցնողը» Զանգակ 87 9 -3 Ռեյ Բրեդբըրի «Ֆարենհայթ 451» Զանգակ 63 10 նոր Ագաթա Քրիստի «Էնդհաուզի առեղծվածը» Էդիթ Պրինտ 63

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).