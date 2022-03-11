Женская сборная Уэльса по футболу не приедет в Армению

Сборная Уэльса по футболу отказалась от участия во втором групповом турнире отборочного раунда УЕФА-2021/2022 среди девушек до 17 лет, который пройдет в Армении с 15 по 21 марта.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В преддверии турнира женская сборная Армении до 17 лет с 11 по 22 марта проведет учебно-тренировочные сборы в Техническом центре Академии футбола ФФА.