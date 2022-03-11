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Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов из-за неисправности корабля, говорится в распространенном в пятницу заявлении Главного управления по морских делам при министерстве транспорта и инфраструктуры Турции, передает Арменпресс.

"Из-за того, что ранним утром судно "Капитан Ширягин" село на мель, администрация порта Чанаккале закрыла двустороннее морское судоходство по проливу, и в соответствии с должностными инструкциями были даны указания для спасения корабля", - говорится в заявлении.


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