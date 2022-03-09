Главы МИД Армении и Египта обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений

Министры иностранных дел Армении и Египта обменялись посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Арабской Республикой Египет.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем послании министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что армяно-египетские отношения отличает историческая дружба и взаимное доверие между двумя народами, особую роль в которых играет армянская община Египта. Министр высоко оценил политический диалог с Египтом на высоком уровне, взаимную поддержку на многосторонних площадках, отметив, что за последние годы Армения и Египет сумели наладить прочные межгосударственные связи, развивая и углубляя двустороннее междисциплинарное сотрудничество.

По случаю этой знаменательной годовщины министр иностранных дел Армении выразил уверенность, что Армения и Египет и впредь будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества и расширению двусторонней повестки дня на благо наших народов и стран.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, поздравляя главу МИД Армении, отметил, что армяно-египетские отношения основаны на конструктивном сотрудничестве и взаимном уважении. Двустороннее сотрудничество всегда было и продолжает быть эффективным, достигая заметных успехов в различных областях.

Министр иностранных дел Египта подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в представляющих взаимный интерес различных областях, таких как торговля, энергетика, инфраструктура и фармацевтика.