Премьер Италии заявил, что санкции против России продлятся долго

Западные санкции в отношении России в связи с обострением на Украине продлятся долгое время, экономика должна быть к ним готова. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер Италии Марио Драги.

"Эти санкции не продлятся недолго, для того, чтобы они были длительными, они должны быть посильными. Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашим внутреннему курсу", - заявил Драги, отвечая на вопросы парламентариев в Палате депутатов итальянского парламента.

По его словам, итальянским властям еще предстоит "проанализировать последствия: рост инфляции и снижение темпов роста".

"Мы готовы принять все возможные меры для того, чтобы защитить покупательскую способность семей и поддержать компании", - сказал премьер.