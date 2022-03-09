В Европе выявили дельтакрон-штамм коронавируса

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге подтвердила появление в Европе штамма коронавируса "дельтакрон".

"Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень (заражений этим штаммом. — прим. ред.)", — передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказала она.

Ван Керкхове добавила, что "дельтакрон" возник при объединении подвидов штамма "дельта" AY.4 и "омикрон" BA.1/BA.2. Эксперты ВОЗ уже обсудили этот вариант на встрече 7 марта.‎

В начале января группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса — гибрида "дельты" и "омикрона".

В свою очередь, в ВОЗ допускали, что это могло быть результатом ошибки: загрязнения образца во время секвенирования, и предлагали не использовать наименование "дельтакрон".