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Авиакомпания “Азимут” выполнит дополнительные рейсы Ереван-Сочи и Ереван-Минводы

Авиакомпания “Азимут” выполнит дополнительные рейсы Ереван-Сочи и Ереван-Минводы

Авиакомпания “Азимут” 10-13 марта 2022 года выполнит дополнительные рейсы из Еревана в Сочи и Минеральные Воды и обратно. Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте авиакомпании.


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