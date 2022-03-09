Авиакомпания “Азимут” выполнит дополнительные рейсы Ереван-Сочи и Ереван-Минводы
Авиакомпания “Азимут” 10-13 марта 2022 года выполнит дополнительные рейсы из Еревана в Сочи и Минеральные Воды и обратно. Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте авиакомпании.
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