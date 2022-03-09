Victoria's Secret временно прекратит работу в России

Американская компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret временно прекратит работу на территории России. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте ретейлера.

Согласно заявлению, производитель приостанавливает онлайн-продажи 9 марта. При этом все заказы, сделанные покупателями до упомянутой даты, будут доставлены клиентам. Кроме того, стало известно, что 10 марта в России закроются все торговые точки бренда.

На данный момент неизвестно, на какой срок Victoria's Secret завершила всю деятельность в России.