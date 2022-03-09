Глава МИД Армении принял участие в форуме «Амбиции: Франция - Армения»

Под совместным председательством министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря МИД Франции Жан-Батиста Лемуана в Париже по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами состоялся форум «Амбиции: Франция - Армения».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении Арарат Мирзоян коснулся перспектив развития армяно-французских привилегированных отношений, подчеркнув, что многовековые традиционные связи между двумя народами являются важной основой для развития армяно-французских межгосударственных отношений.

Министр иностранных дел Армении отметил, что, несмотря на 30-летнюю насыщенную армяно-французскую повестку дня, существуют большие возможности для расширения сотрудничества, в частности, в экономической, инфраструктурной, образовательной, медицинской, культурной и других сферах.

Было подчеркнуто, что существует взаимная решимость расширять армяно-французское экономическое сотрудничество в духе привилегированных отношений между Арменией и Францией, приводя его в соответствие с дружбой двух народов и уровнем тесного политического диалога на высоком уровне.

В качестве важной вехи в развитии экономической повестки особо отмечена важность состоявшегося в Париже в декабре прошлого года совместного заседания рабочей группы по экономическим вопросам и подписания пятилетней дорожной карты армяно-французского экономического сотрудничества.

Подводя итоги своего выступления, Арарат Мирзоян отметил, что отношения между Арменией и Францией вступают в свое 30-летие со значительными достижениями, для углубления и укрепления которых есть взаимная готовность и большой потенциал.