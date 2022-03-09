МИД Белоруссии сообщил о взрыве самодельного устройства у посольства в Италии

МИД Белоруссии в среду сообщил о взрыве самодельного устройства у посольства страны в Италии, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"09.03.2022 в 04:03-04:05 утра неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы, - сообщает пресс-служба МИД Белоруссии. - Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства".

В результате взрыва нанесен существенный ущерб зданию посольства, сотрудники дипмиссии не пострадали. Как уточнили в пресс-службе, взрыв одного из устройств произошел в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет непосредственную опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников. Один из предметов не сдетонировал, в результате его визуального осмотра установлено, что он представляет из себя "полноценное самодельное взрывное устройство, начиненное порохом".

"Прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов Италии происшествие предварительно квалифицировано как террористический акт. Специалистами произведены все необходимые следственные действия, идет соответствующая работа, - говорится в сообщении. - Итальянская сторона заявила о своей готовности усилить охрану загранучреждения".