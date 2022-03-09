Посольство Украины запустило площадку для помощи украинцам в Армении

Посольство Украины опубликовало важное сообщение для украинцев, прибывших в Республику Армению из-за военных действий на территории Украины и ищущих место для поселения, а также для граждан Республики Армения, которые могут помочь с поселением людям из Украины или разместить их бесплатно в своих домах.

Как передает Арменпресс, посольство сообщает, что работает официальный ресурс «Прихисток», где можно размещать информацию о населенных пунктах, количестве свободных мест и контактах, по которым можно предложить или найти бесплатное жилье.

«Это удобный и проверенный сервис, который помогает скоординировать усилия тем, кто ищет помощи и кто может ее оказать.

Призываем граждан Республики Армения пользоваться сайтом «Прихисток», если вы хотите помочь с жильем женщинам и детям, вынужденно приехавшим в нашу страну, убегая от войны», - говорится в сообщении посольства.