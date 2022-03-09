МИД РФ требует прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников

Россия требует незамедлительно прекратить гонения и дискриминацию соотечественников в Соединенных Штатах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с предъявлением обвинений председателю Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елене Брэнсон.

"Требуем незамедлительно прекратить в США гонения и дискриминацию российских соотечественников, в том числе на бытовом уровне, по национальному, культурному и языковому признакам", - отметила дипломат.

Захарова отметила, что власти США практически поставили вне закона людей, которые на Американском континенте представляют российскую культуру и все русское. "Русофобия зашкаливает и, что еще хуже, оформляется законодательно и юридически. Американские власти должны понять, что такие действия неминуемо еще больше подорвут реноме Соединенных Штатов в российском обществе", - добавила она.

Захарова назвала абсурдными обвинения председателю Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елене Брэнсон.

"8 марта Минюст США предъявил председателю КСОРС Елене Брэнсон обвинения в незаконной деятельности в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов <...>, - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в среду на сайте МИД РФ. - Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС. <...> Соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства. Равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов".

Дипломат указала, что организации соотечественников представляют собой общность выходцев из России, объединенных национально-культурным происхождением, желанием поддерживать родной язык, традиции и историю, российскую культуру и одновременно быть полноправными членами общества государства проживания. "Соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства. Равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов", - добавила она.