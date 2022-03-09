Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" издало постановление, согласно которому в Кабуле женщинам запрещается посещать общественные бани, а парикмахерские теперь не могут предлагать мужчинам стрижки и бритье бород "в западном стиле". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду местное агентство Aamaj News.

Как уточняется, соответствующий фирман (указ) был принят созданным радикалами министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналогом существовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы контролировали большую часть страны) органа с функциями исламской "полиции нравов".

"Двери общественных женских бань должны быть закрыты, а женщинам запрещается посещать подобные заведения <...>. Юношам и взрослым мужчинам при посещении бань следует скрывать свое тело от пупка до колен", - подчеркивается в тексте.

Помимо этого, согласно постановлению, сотрудникам всех парикмахерских афганской столицы отныне "запрещается стричь бороды и делать мужские стрижки в западном стиле".

Как уточняет Аамадж Ньюс, общественные бани являются давней традицией в Афганистане, а их посещение остается единственной возможностью для многих мужчин и женщин помыться горячей водой в период с осени до весны.