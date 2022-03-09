Путин и Штольц обсудили гуманитарные аспекты обстановки на Украине 

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

"В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей.

Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Президент России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений и попытках боевиков националистических формирований воспрепятствовать безопасной эвакуации людей.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в официальном сообщении.