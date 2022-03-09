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Рогозин поручил исключить поездки за границу сотрудников ракетно-космической отрасли

Рогозин поручил исключить поездки за границу сотрудников ракетно-космической отрасли

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил исключить выезды за границу в служебные командировки и по частным вопросам работников организаций ракетно-космической промышленности из-за геополитической обстановки. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Да, действительно такое распоряжение было издано", - сообщили в Роскосмосе в среду.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что на Байконур специалисты будут доставляться бортами госкорпорации, поскольку все самолеты являются российскими. Среди них - Ту-204-300, Ил-76, Як-42 и другие.


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