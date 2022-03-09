Американская компания Discovery приостановит вещание своих каналов в России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление.

"Discovery приняла решение приостановить вещание своих телеканалов и работу сервисов в России", - цитирует агентство заявление компании.

По данным журнала Variety, вещание прекратят около 15 каналов. В России, в частности, транслировались HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.

Ранее о своем решении прекратить вещание в России объявили американская телекомпания CNN, ведущие немецкие телеканалы ARD и ZDF, итальянское государственное телевидение RAI. 4 марта британская вещательная корпорация BBC объявила, что временно прекращает работу в России из-за ужесточения российского законодательства. 8 марта BBC сообщила о возобновлении вещания из России на английском языке. О временном прекращении работы своих журналистов в России сообщили еще ряд иностранных агентств.