Лидеры 27 стран ЕС на саммите в Париже обсудят новые санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Париже обсудят новые санкции против России из-за военной операции на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС. Кроме того, одной из центральных тем встречи станет проблема растущих цен на продовольственные товары в результате антироссийских санкций, сообщил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Лидеры также рассмотрят дополнительные санкции, это будет частью дискуссии", - сказал он, отметив, что в новый пакет мер могут войти персональные санкции, а также расширение списка банков, которые будут отключены от системы SWIFT.

Кроме того, как сообщил дипломат, некоторые страны Евросоюза попросят последовать примеру США и запретить импорт нефти из России.

"Можно ожидать, что некоторые лидеры попросят это (запрет импорта нефти из РФ - прим. ред.). Они, возможно, захотят сделать это сами. Я ожидаю дискуссию на эту тему", - отметил он.

При этом дипломат подчеркнул, что ЕС одновременно пытается оценить последствия уже введенных санкций.