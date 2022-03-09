Канада направит на Украину военной помощи еще на $38,8 млн

Власти Канады приняли решение направить Украине дополнительную военную помощь на сумму 50 млн канадских долларов ($38,8 млн). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Берлине.

"Сегодня я анонсирую дополнительное выделение 50 млн [канадских] долларов на [военное] оборудование, которое мы отправим на Украину в качестве помощи", - сказал он.