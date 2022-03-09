Азербайджан ведет активный огонь в направлении ряда общин Арцаха: генпрокуратура

Вооруженные силы Азербайджана, используя оружие различного калибра, в том числе минометы, активно обстреливает дороги и административные территории Республики Арцах: села Храморт и Нахичеваник Аскеранского района, а также села Хнушинак и Кармир Шука Мартунинского района, приостанавливая тем самым всякую сельскохозяйственную деятельность и препятствуя свободному передвижению местных жителей. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе генпрокуратуры Республики Арцах.

Учитывая сложившуюся ситуацию, правоохранительные органы Арцаха предпринимают все меры для того, чтобы зафиксировать преступные действия азербайджанской стороны и их последствия.

В течение дня с азербайджанских позиций возле села Храморт вновь звучали угрозы применения насилия и призывы к местному населению «покинуть территорию».