Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Владимир Зеленский подписал… закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Уточняется, что закон предусматривает ужесточение ответственности за госизмену и диверсию вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее за госизмену была предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.