Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену
Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Владимир Зеленский подписал… закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении на сайте Верховной рады.
Уточняется, что закон предусматривает ужесточение ответственности за госизмену и диверсию вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее за госизмену была предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.
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