Азиатские индексы - 09-03-22

ТОКИО, 9 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.00% и составил 24717.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.96% и составил 1758.89 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 3.45% и составил 3256.39 пункта, а HANG SENG снизился на 2.04% и составил 20627.71 пункта.