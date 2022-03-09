Турция отправила на Украину сирийских боевиков. РИА Новости

Турция направила сирийских боевиков, которые оставались в Нагорном Карабахе после участия в конфликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА новости источник в сирийской оппозиции.

"Турция отправила более двух тысяч боевиков из Сирии в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях против Армении в 2020 году, и большинство этих боевиков остались там после окончания военных действий. Турция переправила часть боевиков из Сирии и других стран из Карабаха на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне украинской армии", - сказал источник.

По его словам, прибывшие из Нагорного Карабаха на Украину боевики вступили в созданный украинскими властями после начала российской военной операции иностранный легион.